- Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca mai multi primari PSD vor candida la alegerile din 27 septembrie din partea PNL, dar discutiile nu au fost inca finalizate pentru a putea fi avansata o cifra in acest sens, potrivit Agerpres. ''N-am finalizat…

- (Nu este prea clar cine este „noi”) Seful statului a declarat, miercuri, ca a discutat despre modalitatile prin care Romania sa poate accesa cei 80 de miliarde de euro, bani obtinuti de la Bruxelles. "Noi facem o prioritate zero din investitiile in infrastructura. Avem bani sa costruim autostrazi, cai…

- Cristian Paun, seful Fondului care administeaza programul IMM Invest, a criticat perceptia care s-a format in interiorul mediului antreprenorial. "IMM Invest a plecat de la bun inceput cu o imagine falsa asupra programului, mai ales asupra celor care, teoretic, ar fi fost potențiali beneficiari",…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, considera ca șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, nu se poate lauda cu realizari notabile in cei patru ani din actualul mandat, iar ultimele proiecte anunțate sunt doar pe hartie. Astfel, Ioan Stan a spus ca lui Gheorghe Flutur nu-i ajunge ...

- Șeful statului, Igor Dodon, a dezvaluit, in cadrul ediției speciale „Președintele raspunde” ce i-a lipsit cel mai mult, lui și familiei sale, in cele patru luni de pandemie, in contextul carantinei impuse de raspandirea infecției Covid-19. Acesta a marturisit ca cel mai mult au dus dorul vieții obișnuite…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, are aprecieri critice la adresa șefului PNL al administrației județene, Gheorghe Flutur, și a Cabinetului Orban, dupa decizia grupului francez Lactalis de a inchide fabricile din Floreni si Vatra Dornei, aflate in portofoliul firmei Dorna Lactate. Redam…

- Autor: Octavian ANDRONIC Cat de absurda și de nerealista este ordonanța „port-masca” se va vedea mai curand decat iși doresc inițiatorii sai. De la situațiile relativ rezonabile - in mijloacele de transport in comun și in spații limitate -pana la cele care frizeaza stupiditatea nu este decat un pas…

- Consiliul Judetean (CJ) Suceava va aproba noi dotari pentru Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, studii de fezabilitate necesare proiectului de extindere a Sectiei de Boli Infectioase si modificarea accesului in spital in vederea adaptarii la cerintele epidemiei de COVID-19, a declarat, joi,…