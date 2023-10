Șeful PNL nu prea ar vrea o alianță cu PSD la alegerile din 2024 Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, referindu-se la posibilitatea listelor comune PSD-PNL, ca PNL are determinarea sa mearga singur in alegeri, dar ca nu este exclusa si o alta ”formula politica”. Ciuca a fost intrebat, vineri seara, la Iasi, intr-o conferinta de presa, daca vor exista liste comune PSD-PNL la viitoarele alegeri, insa liderul liberal a evitat un raspuns transant. ”Va pot spune ce am spus si in sala (la intalnirea cu primarii PNL din judetul Iasi – n.r.): PNL are capacitatea, are determinarea, are oamenii dedicati sa poata sa mearga in alegeri de unul singur, prin forte proprii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

