- Decizia vine la o zi dupa ce presedintele Klaus Iohannis a transmis ca sefia PNL ar trebui sa reactioneze politic fata de acuzatiile de coruptie aduse liberalilor Costel Alexe si Mihai Chirica.

- Costel Alexe anunța ca se autosuspenda din funcția de președinte al PNL Iași, dupa ce a fost inculpat de DNA in dosarul in care este acuzat de mita. Procurorii au dispus an cazul lui masura controlului judiciar.

- Redam declaratia lui Costel Alexe: "Ieri, 27 aprilie, am fost invitat la DNA pentru a mi se aduce la cunostinta ca, in dosarul care ma vizeaza, am primit calitatea de inculpat, iar procurorii au dispus impunerea controlului judiciar. Sunt nevinovat si am convigerea ca voi demonstra acest lucru in instanta,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv, joi, cererea DNA privind plasarea fostului ministru Elena Udrea sub control judiciar, cu interdictia de a parasi tara, in dosarul in care aceasta a fost condamnata in prima instanta la opt ani inchisoare. Instanta suprema a respins, ca nefondata,…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca, in urma unei discutii avute luni cu seful Corpului de control al Guvernului, institutia se va autosesiza cu privire la respectarea legislatiei privind publicarea datelor legate de numarul de teste COVID efectuate pe fiecare judet. ‘Am avut o discutie cu seful…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins vineri cererea DNA privind plasarea fostului ministru Elena Udrea sub control judiciar, cu interdictia de a parasi tara, in dosarul in care aceasta a fost condamnata in prima instanta la opt ani inchisoare. Decizia nu este definitiva si poate fi contestata de procurori.…

- Reprezentanții DIICOT au anunțat ca Beatrice Rancea a fost pusa sub control judiciar. Celebra fosta jurata, care este și directoarea Operei Nationale Romane din Iasi, e cercetata penal intr-un dosar privind mai multe nereguli financiare la Opera, care au adus un prejudiciu de 5 milioane de lei.

- Directoarea liceului folosea fondurile școlii in interes personalFemeia a vandut tabla ramasa in urma renovarii salii de sport, insa banii nu au fost incasați de școalaSoțul directoarei este cercetat și el pentru complicitate in delapidare, deoarece folosea mașina liceului in scopuri personaleFemeia…