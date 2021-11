Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, prim-vicepresedintele PSD, l-a criticat in termeni duri pe primarul general Nicusor Dan, pe care l-a acuzat ca „a omorat și chinuit atația oameni”, in conditiile in care a oprit testarea gratuita extinsa in Capitala. Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea este de parere ca…

- Florin Cițu l-a chemat la Guvern pe Nicușor Dan, pentru problemele legate de furnizarea apei calde și a caldurii in București. Primarul general a anunțat ca vrea sa ii propuna premierului interimar ca Primaria Capitalei sa preia ELCEN, dar pentru a face acest demers, ii trebuie fonduri suplimentare.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, s-a aratat ingrijorat, vineri, de numarul mare de cazuri de COVID-19 din Bucuresti, dar nu este deranjat de lipsa condițiilor minime de igiena, precum apa calda absenta de doua saptamani in mii de apartamente din București. “Ma ingrijoreaza si tot ce a tinut…

- De saptamana viitoare, autobuzele și tramvaiele vor ajunge mai des in unele stații din București. Primaria a decis, vineri, suplimentarea curselor in cazul a 48 de linii de transport in comun din Capitala și periferie. Astfel, incepand de luni, 11 octombrie, masura se va aplica pentru 16 linii de tramvai…

- Rata de infectare cu SARS-COV-2 in Capitala a inregistrat o creștere uluitoare in doar doua saptamani. Marți, 5 octombrie, potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica (DSP), incidența in București a ajuns la 10,31 la mia de locuitori. Reamintim ca in 30 septembrie incidența a depașit 6…

- Rata de infectare in București a ajuns la 6,64, potrivit datelor publicate joi de Direcția de Sanatate Publica, iar autoritațile vor decide noi restricții. Vineri este termenul pana la care Ministerul Sanatații va anunța ce decide asupra funcționarii școlilor. “Nu copiii sunt responsabili de sanatatea…

- Primarul general Nicușor Dan n-a avut leagan in copilarie, sau nu s-a leganat destul, din moment ce face asta in timpul ședințelor Consiliului General. Oricat de tare l-ar plictisi/adormi alocuțiunile consilierilor, este vorba, totuși, de niște probleme ale cetațenilor din București, dezbatute in cadru…

- Ciprian Ciucu, liderul PNL București și primar al Sectorului 6, i-a dat un ultimatum primarului Capitalei, Nicușor Dan, dupa o discuție neconcludenta despre condițiile de colaborare. ”Nicușor, mingea e la tine, decizia daca suntem o echipa sau joci singur, pe post de libero, iți aparține. Noi suntem…