- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, a declarat ca nu sustine formarea unei coalitii de guvernare cu PSD si ca nu se asteapta ca o astfel de colaborare sa fie stabilita de la nivel central si pentru autoritatile locale, prezent la emisiunea „Drumurile Noastre” de la B1 TV. Intrebat daca va colabora…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 si presedintele PNL Bucuresti, a anuntat vineri ca nu sustine formarea unei coalitii de guvernare cu PSD si se asteapta ca o astfel de colaborare sa nu fie stabilita, de la nivel central, si pentru autoritatile locale, informeaza Agerpres . Intrebat, la B1 Tv, daca…

- Intrebat, la un post TV, daca va colabora cu presedintele PSD Sector 6, Gabriel Mutu, in cazul in care liberalii si social democratii vor alcatui o coalitie de guvernare, Ciprian Ciucu a precizat ca nu doreste sa strice majoritatea formata in campania electorala.„Eu, in acest moment, nu sustin formarea…

- Sedinta BPN al PNL, conducerea restransa a PNL, are loc intr-o atmosfera tensionata, liderii partidului discutand cu ce partid sa faca majoritate in Parlament, cu PSD sau cu USR. Liderul PNL Giurgiu, Dan Motreanu, un apropiat al liderului PNL Bihor, Ilie Bolojan, i-a reprosat lui Florin Citu ca el este…

- Florin Cîțu l-a sunat luni seara pe președintele USR, Dacian Cioloș, și au stabilit ca vor avea o prima runda de discuții chiar de azi. Potrivit surselor HotNews.ro, premierul interimar l-a sunat luni seara, dupa ședința PNL, pe Marcel Ciolacu pentru a stabili o întâlnire pentru negocieri…

- Varianta unui guvern minoritar PNL-UDMR, cu susținerea parlamentara a minoritaților naționale, parea a avea multe șanse de reușita la momentul desemnarii lui Nicolae Ciuca ca premier, de catre Iohannis. Acum lucrurile au luat o noua intorsatura. PSD a transmis ca discuțiile pentru formarea noului guvern…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, in intalnirea cu diplomații romani, ca va fi gasita „o soluție buna” pentru actuala criza guvernamentala. „Vom gasi o soluție buna și pentru aceasta criza. Romania continua sa fie o țara stabilaVa garantez ca vom gasi cele mai potrivite soluții pentru actuala…

- ​Susținatorii lui Florin Cîțu în PNL fac o mutare de forța. Fara vreo discuție prealabila cu Ludovic Orban, ei au convocat marți o ședința a conducerii liberalilor în care sa-l valideze ca viitor ministru de Finanțe pe Dan Vîlceanu, un apropiat al premierului. SMS-ul…