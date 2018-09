Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Ramnicu Valcea, ca nu a vazut in viata lui ministri „atat de inculti” precum cei actuali si a apreciat ca Guvernul PSD este „cel mai idiot” din istoria Romaniei.

- „Activitatea organizatiei judetene se desfasoara in parametri normali”, a sustinut presedintele PNL, Ludovic Orban intr-o declaratie de presa, la Targoviste. Acesta a spus ca presedintele interimar coordoneaza activitatea in mod statutar, principala preocupare fiind organizarea alegerilor interne in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Toplita, in judetul Harghita, ca liberalii au adresat Guvernului solicitarea ca la rectificarea bugetara sa compenseze pierderile suferite de bugetele locale in urma revolutiei fiscale.

- Fostul primar al Sectorului 6, Rareș Manescu, s-a inscris in ALDE. Anunțul a fost facut de partidul lui Calin Popescu Tariceanu, printr-un comunicat oficial. ”Incepand cu data de 09 iulie, fostul primar al Sectorului 6 al Capitalei, Rareș Manescu, s-a inscris in partidul Alianța Liberalilor și Democraților…

- Șeful DIICOT, Daniel Horodniceanu, a anunțat, marți, ca aproximativ 4700 de dosare s-ar putea închide dintr-odata, în urma unei singure modificari aduse de parlamentari la codul de procedura penala. "Pentru nou, principala afectare ar trebui sa fie cea data de închiderea…

- Negocierile PNL cu celelalte partide pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului vor continua si la inceputul saptamanii viitoare, a declarat sambata liderul liberalilor, Ludovic Orban. ''Negocierile continua in cursul saptamanii viitoare, pana in ziua votului. (...) Nu am purtat…