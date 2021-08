Șeful Pfizer: ”Vom avea nevoie de vaccinare anti-Covid anuală” Directorul Pfizer, Albert Bourla, crede ca vom avea nevoie de imunizare anti-Covid in fiecare an, din cauza potențialului virusului de a dezvolta noi tulpini și a scaderii, in timp, a protecției vaccinurilor, relateaza Business Insider . ”Scenariul cel mai probabil este ca vom avea nevoie de vaccinare anuala, la fel cum procedam in cazul vaccinarii antigripale”, a declarat Bourla pentru Insider. Vaccinul anti-Covid produs de Pfizer cu biotehnologia germana a BioNTech este pe cale sa devina in 2021 unul dintre cele mai bine vandute produse farmaceutice din toate timpurile, arata sursa citata. Pfizer… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

