Şeful Pfizer: Vaccinul pentru varianta Omicron a coronavirusului va fi gata în martie ”Acest vaccin va fi gata in martie. Incepem deja sa producem unele dintre aceste cantitati cu risc”, a declarat Bourla pentru CNBC”. Bourla a spus ca vaccinul va viza si celelalte variante care circula. El a spus ca inca nu este clar daca este necesar sau nu un vaccin pentru Omicron sau cum va fi utilizat, dar Pfizer va avea unele doze gata, deoarece unele tari il doresc cat mai curand posibil. ”Speranta este ca vom realiza ceva care va avea o protectie mult mai buna, in special impotriva infectiilor, pentru ca protectia impotriva spitalizarilor si a bolilor severe este rezonabila in acest moment,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

