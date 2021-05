Șeful Pfizer: Vaccinarea anti-COVID ar putea deveni anuală, la fel ca cea antigripală Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a declarat ca vaccinarea impotriva coronavirusului va continua și dupa 2021 și este esențiala, fiindca virusul va continua sa se raspandeasca atat in Europa, cat și in lume. Acesta a declarat, intr-un comunicat de presa, ca exista posibilitatea ca vaccinarea anti-COVID sa fie realizata anual, la fel ca cea antigripala. „Vaccinarea continua dupa 2021 este esențiala, deoarece COVID-19 continua sa se raspandeasca rapid in Europa și in lume: la mai mult de un an de la primele cazuri de contagieri, continuam sa ne imbogatim cunoștințele despre COVID-19… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Albert Bourla, directorul general al companiei Pfizer, a declarat, intr-un comunicat, ca se ia in considerare posibilitatea ca vaccinarea anti-COVID sa devina anuala, la fel ca cea antigripala, potrivit alephnews.ro. „Vaccinarea continua dupa 2021 este esențiala, deoarece COVID-19 continua sa se raspandeasca…

- „Vaccinarea continua dupa 2021 este esențiala, deoarece Covid-19 continua sa se raspandeasca rapid in Europa și in lume: la mai mult de un an de la primele cazuri de contagieri, continuam sa ne imbogatim cunoștințele despre Covid-19 și lucram pentru a intelege daca, la fel ca in cazul gripei sezoniere,…

- Pastila anti Covid-19 de la compania Pfizer, care va putea fi administrata oral și care va proteja de fazele incipiente ale infecției Covid-19, ar putea fi gata pana la sfarșitul acestui an. Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a declarat, marți, ca o pastila antivirala orala care poate fi luata…

- Directorul medical al BioNTech a declarat ca oamenii vor avea nevoie, cel mai probabil, de o a treia doza de vaccin Covid-19, deoarece imunitatea impotriva virusului scade. Dr. Ozlem Tureci, cofondator al BioNTech, firma care a dezvoltat un vaccin in parteneriat cu Pfizer, a afirmat, de asemenea, ca…

- Directorul companiei Pfizer, Albert Bourla a afirmat ca noul coronavirus va deveni ca gripa, cu ajutorul vaccinurilor anti-Covid și se declara increzator ca viata in Europa va reveni la normal din toamna. ”Covid va deveni precum gripa. Ne vom vaccina si ne vom trai vietile”, a spus Bourla. El a mentionat,…

- Albert Bourla, CEO al Pfizer, a anunțat ca oamenii vaccinați cu serul produs de compania pe care o conduce vor avea nevoie, cel mai probabil, de o a treia doza, la 12 luni de la vaccinarea completa. El a mai explicat ca exista posibilitatea ca persoanele sa fie nevoite sa se vaccineze anual pentru a…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița, a declarat joi seara, ca vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani ar putea incepe in Romania din trimestrul trei al anului. Valeriu Gheorghița estimeaza ca in doua luni vaccinarea copiilor intre 12 și 15 ani ar putea…

- Directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla, si-a anulat vizita în Israel, dupa ce s-a dovedit ca nu a fost complet vaccinat împotriva coronavirusului, transmite Mediafax.Bourla a declarat, în decembrie, ca nu a primit înca vaccinul, deoarece asteapta pâna când…