Șeful Pfizer: Un vaccin anual anti Covid e de preferat dozelor booster Directorul executiv al Pfizer Inc, Albert Bourla, a declarat ca un vaccin anual anti-COVID-19 ar fi de preferat dozelor booster frecvente in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters. Vaccinul anti-COVID-19 si-a demonstrat eficacitatea impotriva formelor severe de boala si a decesului cauzate de varianta Omicron, care prezinta numeroase mutatii, dar s-a dovedit mai putin eficient in prevenirea transmiterii. Odata cu cresterea numarului de cazuri, unele state au extins campaniile pentru administrarea dozelor booster ale vaccinurilor anti-COVID-19 sau au scurtat intervalul dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

