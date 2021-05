Şeful Pfizer: Medicamentul oral experimental pentru tratarea Covid-19 ar putea fi disponibil în curând ”Ar trebui sa fim precauti pana la ancheierea studiilor clinice, dar dovezile de pana acu, sunt incurajatoare”, a spus Bourla. Acesta a explicat ca substanta la care lucreaza compania omoara virusul si este foarte sigura, dar a adaugat ca orice concluzii sigure legate de aceasta vor fi disponibile dupa aceasta vara. In ceea ce priveste vaccinul impotriva Covid-19 dezvoltat cu producatorul german de medicamente BioNTech, Bourla a spus ca, in opinia sa, va fi necesara o a treia doza dupa 8-12 luni dupa administrarea celei de-a doua. Imunitatea oferita de vaccinul realizat de Pfizer/BioNTech este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

