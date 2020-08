Stiri pe aceeasi tema

- Seful personalului Casei Albe, Mark Meadows, afirma ca alegerile prezidentiale din SUA vor avea loc la termen transmite Reuters. Duminica, in emisiunea 'Face the Nation' (In fata natiunii) de la televiziunea CBS, el a declarat: 'Vom avea alegeri pe 3 noiembrie si presedintele va castiga', potrivit…

- Donald Trump a anuntat ca nu vrea sa amane alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, dupa ce a evocat aceasta ipoteza, si a subliniat ca este ingrijorat in continuare de problemele pe care le-ar putea crea votul prin corespondenta al unor milioane de alegatori, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Vreau…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a referit joi la o posibila amanare a alegerilor prezidentiale; Reuters prezinta unele aspecte legale legate o eventuala punere in practica a ideii. Conform Constitutiei SUA, stabilirea datei alegerilor prezidentiale este o atributie a Congresului. Din 1845,…

- Donald Trump nu exclude sa impuna sanctiuni suplimentare unor oficiali chinezi, in cadrul masurilor pe care le-a luat marti cu scopul de a pedepsi China privind situatia din Hong Kong, a anuntat Consiliul Securitatii Nationale (NSC) de la Casa Alba, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Seful…

- Rapperul american Kanye West a declarat intr-un interviu publicat miercuri ca nu il mai sprijina pe presedintele Donald Trump si sustine ca s-a inscris in cursa prezidentiala pentru a castiga alegerile din noiembrie, transmite Reuters. West, care a fost pana acum un sustinator activ al…

- China afirma joi ca nu intentioneaza sa se amestece in alegerile americane din noiembrie, la o zi dupa publicarea unor fragmente explozive din cartea de memorii a fostului consilier in domeniul securitatii nationale al lui Donald Trump John Bolton, in care acesta il acuza pe locatarul Casei Albe ca…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca unii membri ai personalului Casei Albe au inceput sa poarte masti, la o zi dupa ce valetul personal al presedintelui a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Donald Trump a afirmat, intr-un interviu…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si vicepresedintele Mike Pence au fost testati pentru coronavirus, iar rezultatele au fost negative, a informat joi un purtator de cuvant al Casei Albe. Testele au fost efectuate dupa ce s-a constatat ca un militar american de la Casa Alba era…