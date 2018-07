Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind la o reuniune a ambasadorilor și a reprezentanților permanenți ai Federației Ruse, președintele rus Vladimir Putin a declarat ca intrarea Ucrainei in NATO o privește ca pe agresiune fața de Rusia și ca vede riscuri serioase de deteriorare a situației din regiunea Donbas, unde de mai mulți ani…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…

- SUA vor mentine sanctiunile impotriva Rusiei pana cand peninsula Crimeea, anexata in 2014, va fi inapoiata Ucrainei, conform declaratiilor secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, care a precizat ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei, ramanand in dezacord cu Moscova pe acest…

- Casa Alba a subliniat luni ca Statele Unite nu recunosc anexarea Peninsulei Crimeea la Rusia, la cateva zile dupa unele afirmatii ambigue facute de presedintele american, Donald Trump, pe aceasta tema, relateaza AFP."Nu recunoastem tentativa Rusiei de a anexa Crimeea. Sanctiunile impotriva…

- Cei 28 de lideri ai UE au decis oficial vineri sa prelungeasca pentru o perioada de sase sanctiunile economice impotriva Rusiei in lipsa oricarui progres de aplicare de catre Moscova a acordurilor pentru a face sa inceteze luptele in estul Ucrainei, potrivit unui inalt responsabil...

- Legea ii asigura intre altele presedintelui rus puterea de a rupe relatiile cu tari considerate neprietenoase si de a interzice comertul cu bunuri cu aceste tari.Initial, parlamentarii rusi propusesera ample restrictii asupra unor bunuri si servicii americane, de la alimente la medicamente…

