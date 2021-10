Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul apararii american, Lloyd J. Austin III, va vizita Romania saptamana viitoare, in cadrul unui turneu care mai include vizite in Georgia și Ucraina, inainte de participarea la reuniunea miniștrilor apararii din statele membre NATO, de la Bruxelles. Romania este singura țara membra NATO din…

- Serviciul de curierat Glovo vrea sa se extinda la Brașov, utilizand o tehnologie a viitorului pe care o folosesc deja in Statele Unite ale Americii mai multe companii care livreaza mancare sau alte bunuri. Potrivit BizBrașov, compania vrea sa implementeze in Brașov un proiect de livrare prin intermediul…

- Intr-un mesaj video dedicat comemorarii, ambasadorul Romaniei, Andrei Muraru, alaturi de diplomați ai ambasadei aduc un omagiu celor cazuți, dar și eroilor unuia dintre cele mai tragice momente ale istoriei recente.,,Ne amintim și onoram curajul celor care au ajuns primii la locul atentatelor și sacrificiul…

- Artiști din Cehia, Georgia, Germania, Italia, Polonia, Republica Moldova, Romania, Rusia, Spania, Statele Unite ale Americii și Ucraina vor participa la cea de-a XXIX-a ediție a Festivalului Internațional de Opera și Balet „Maria Bieșu”, care se va desfașura la Chișinau, in perioada 5-26 septembrie.…

- Specialiștii Bitdefender trag un nou semnal de alarma cu privire la noi fraude online. Mai multe persoane au primit mesaje inselatoare care pretind ca sunt trimise de catre Posta Romana, Potrivit unui comunicat de presa al companiei de securitate informatica, noile tentative de frauda au fost depistate…

- Exercitiul a cuprins activitati specifice scafandrilor EOD, de cautare, identificare si distrugere a minelor din barajele istorice de mine.Peste 250 de militari romani si aproximativ 100 de militari straini din Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Statele Unite ale Americii si Ucraina, trei nave militare…