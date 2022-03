Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Antony Blinken se va intalni saptamana viitoare cu ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, "cu condiția sa nu existe o invazie a Rusiei in Ucraina", a anunțat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price.

- Statele Unite observa ca Rusia aduce trupe și rezerve de sange mai aproape de granița cu Ucraina și marește numarul de avioane de lupta, a declarat joi secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, respingand afirmațiile Moscovei ca se retrage.

- Secretarul de stat Antony Blinken a semnat joi, din partea Statelor Unite, un tratat militar bilateral cu Slovacia, care permite intarirea prezentei militare americane in aceasta tara vecina cu Ucraina, transmite dpa. Din partea guvernului de la Bratislava, documentul a fost semnat de ministrul de…

- Un numar de 8.500 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in conditiile in care trupele rusesti se concentreaza la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN . Secretarul american…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a reafirmat joi angajamentul Statelor Unite de a furniza "asistenta defensiva" armatei ucrainene, in contextul in care discutiile dintre Rusia si occidentali nu au reusit sa reduca tensiunea de la frontierele Ucrainei, noteaza AFP. In cursul unei…

- Secretarul de stat adjunct al SUA Wendy Sherman a discutat marti cu reprezentantii tarilor NATO despre convorbirile cu omologul sau rus de luni de la Geneva privitoare la Ucraina, reafirmand dorinta Washingtonului de a lucra "in stransa colaborare" cu aliatii sai, relateaza AFP. Negociatoarea-sefa…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 duminica, cu simptome usoare, dar va continua sa isi exercite prerogativele in timpul carantinei de cinci zile pe care o va petrece acasa, informeaza Reuters. Austin, care este vaccinat, inclusiv cu doza de rapel, a…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 duminica, cu simptome usoare, dar va continua sa isi exercite prerogativele in timpul carantinei de cinci zile pe care o va petrece acasa, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Austin, care este vaccinat, inclusiv cu…