Utilizarea armelor chimice in Siria este 'pur si simplu impardonabila', a declarat joi ministrul american al apararii, James Mattis, reamintind de loviturile aeriene lansate drept represalii impotriva regimului sirian in urma cu un an, relateaza AFP.



'Unele lucruri sunt pur si simplu impardonabile, inadmisibile, si ele sunt nu numai impotriva Conventiei internationale privind armele chimice, ci si impotriva intregii umanitati', a afirmat Mattis, audiat in Congres cu privire la pozitia Statelor Unite privind recentul atac chimic din Siria.



Seful Pentagonului…