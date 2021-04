Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, simbata, 10 aprilie, va merge intr-o vizita in Israel, Germania și Marea Britanie, precum și va vizita sediul NATO de la Bruxelles. Acest lucru este menționat intr-o declarație emisa joi de Serviciul de presa al departamentului militar al SUA. "Secretarul…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, va vizita Israelul, Germania, Regatul Unit si sediul NATO din Belgia in zilele urmatoare pentru discutii cu lideri guvernamentali si militari, a anuntat joi Pentagonul, noteaza AFP. Primul membru al executivului presedintelui american Joe…

- Ministrii apararii ai Statelor Unite si Japoniei au convenit, cu prilejul intalnirii desfasurate saptamana trecuta la Tokyo, sa coopereze strans in eventualitatea unor ciocniri militare intre China si Taiwan, a relatat duminica agentia Kyodo, citand mai multe surse guvernamentale, transmite Reuters,…

- Washingtonul doreste sa-si consolideze relatiile cu India in domeniul securitatii, afirma seful Pentagonului la New Delhi Se profileaza o noua alianța interesanta la nivel internațional: SUA și India iși consolideaza relațiile New Delhi, 20 mar /Agerpres/ - Statele Unite doresc sa-si…

- Statele Unite doresc sa-si consolideze relatiile cu India în domeniul securitatii, în special în privinta schimbului de informatii si a logisticii, a anuntat sâmbata secretarul american al apararii Lloyd Austin, într-o întrevedere cu ministrul apararii indian Rajnath…

- Noul ministru al apararii american Lloyd Austin a multumit Germaniei miercuri, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau german, pentru gazduirea trupelor americane, alimentand speculatiile potrivit carora presedintele Joe Biden ar putea anula retragerea unei parti a trupelor ordonata…

- Noul ministru al apararii american Lloyd Austin a multumit Germaniei miercuri, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau german, pentru gazduirea trupelor americane, alimentand speculatiile potrivit carora presedintele Joe Biden ar putea anula retragerea unei parti a trupelor ordonata…

- Deutsche Bank ar urma sa plateasca 125 de milioane de dolari pentru a evita o urmarire penala in Statele Unite ale Americii pentru acuzatii de corupție si manipularea pietelor de metale pretioase, conform Reuters. Cel mai mare creditor din Germania a fost de acord cu plata sumei de 125 de milioane de…