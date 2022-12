Lloyd Austin, secretarul american al apararii, a afirmat ca Moscova iși „extinde și modernizeaza” arsenalul nuclear – in timp ce razboiul din Ucraina continua, relateaza Sky News. Comentariile sale vin in contextul in care președintele rus Vladimir Putin continua sa sugereze ca ar putea folosi arme nucleare pentru a proteja Rusia. „Rusia iși modernizeaza și […] The post Șeful Pentagonului, Lloyd Austin: Moscova iși „extinde și modernizeaza” arsenalul nuclear appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .