Ministrul american al apararii, Christopher Miller, s-a intalnit marti la Kabul cu presedintele afgan Ashraf Ghani, in cadrul unei vizite neanuntate in Afganistan din motive de securitate, relateaza AFP. Christopher Miller, care este sef al Pentagonului pana la preluarea functiilor de catre viitorul presedinte american Joe Biden, luna viitoare, a discutat cu presedintele afgan despre negocierile de pace in curs cu talibanii, ''oportunitatea istorica de a realiza pacea in tara'', a precizat ministerul intr-un comunicat. In timp ce generalii s-au opus in mod deschis retragerii accelerate…