- Discuțiile cu Nicolae Ciuca vor viza situatia de securitate din zona Marii Negre, temele aflate pe agenda reuniunii ministrilor Apararii din statele membre ale NATO care va avea loc saptamana acesta la Bruxelles, precum si evolutia relatiilor militare dintre Romania si SUA, in contextul Parteneriatului…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin III, se va afla, miercuri, in vizita oficiala in Romania, urmand sa fie primit de presedintele Klaus Iohannis si sa aiba o intrevedere cu omologul sau Nicolae Ciuca. Discutiile cu Nicolae Ciuca vor viza situatia de securitate din zona Marii…

- Secretarul apararii american, Lloyd J. Austin III, va vizita Romania saptamana viitoare, in cadrul unui turneu care mai include vizite in Georgia și Ucraina, inainte de participarea la reuniunea miniștrilor apararii din statele membre NATO, de la Bruxelles. Romania este singura țara membra NATO din…

