Stiri pe aceeasi tema

Forțele Kievului care lupta pentru a pastra controlul asupra Bakhmutului spun ca capturarea acestuia de catre Rusia este inevitabila și ca unele unitați au inceput deja sa se retraga, informeaza agenția AFP.

Ultimul raport al ministerului britanic al Apararii urmarește schimbarile de tactica ale Rusiei din 2014.

Ministerul rus al Apararii a confirmat integrarea oficiala a milițiilor proxy susținute de Rusia din regiunile Donețk și Lugansk in armata rusa, negand modificarile raportate la comanda in cadrul unitaților proxy, a raportat Institutul pentru Studiul Razboiului in ultima sa actualizare.

Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat, marti, la Bruxelles, ca invazia Rusiei in Ucraina a reprezentat un test pentru intreaga lume, un test care va dainui peste veacuri, relateaza BBC.

Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca balonul doborat de SUA peste Oceanul Atlantic, sambata, a fost folosit de guvernul chinez „intr-o incercare de a supraveghea locuri strategice din Statele Unite", anunta CNN, citat de news.ro.

Ministerul rus al Apararii a anuntat, vineri, ca a efectuat atacuri masive cu rachete asupra infrastructurii de energie a Ucrainei, in ultimele 24 de ore, potrivit agentiei de presa RIA, relateaza REUTERS, potrivit Rador.

Armata ucraineana a negat vineri pierderea orasului Soledar, afirmand ca ''lupte violente'' au in continuare loc in acest mic oras din estul Ucrainei, dupa ce Rusia declarase mai devreme ca trupele sale au preluat controlul localitatii, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Potrivit armatei ucrainene, forțele armate ruse folosesc cele mai bune unitați ale forței mercenare Wagner in batalia pentru orașul Soledar din est.