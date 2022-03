Stiri pe aceeasi tema

- Mii de ucraineni au luat, ieri, cu asalt gara din orașul Harcov, al doilea ca marime din Ucraina, dupa ce rușii au incetat focul și lasat liber un cordon umanitar.Armata rusa a anunțat ca va opri focul din nou, astazi, si va deschide coridoare umanitare in mai multe orașe ucrainene, relateaza agenția…

- "Campania militara rusa devine tot mai brutala, iar fortele armate ucrainene riposteaza curajos. Kiev rezista, Mariupol rezista, Harkov rezista", a spus Borrell la finalul unei reuniuni a ministrilor Apararii din UE prin videoconferinta.El a mai anuntat ca UE a solicitat centrului sau de satelit de…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a dispus trimiterea a inca 7.000 de militari americani in Europa, pentru a permite consolidarea apararii tarilor de pe flancul estic al NATO, inclusiv a Romaniei, in contextul razboiului declansat de Rusia contra Ucrainei. Fii la curent cu cele…

- Armata ucraineana a anunțat joi ca a ucis 50 de „ocupanți ruși in regiunea Lugansk, in contextul invaziei declanșate de Rusia in Ucraina in cursul dimineții. „Aproape 50 de ocupanți ruși au fost lichidați in zona localitații Stchastie” din estul Ucrainei, a anunțat statul major al armatei ucrainene,…

- Statele Unite continua eforturile pentru ca actualul conflict dintre Rusia si Ucraina "sa nu mearga prea departe", a declarat marti seara secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, cu ocazia intalnirii cu ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Statele Unite observa ca Rusia aduce trupe și rezerve de sange mai aproape de granița cu Ucraina și marește numarul de avioane de lupta, a declarat joi secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, respingand afirmațiile Moscovei ca se retrage.

- Secretarul apararii al Statelor Unite, Lloyd Austin, se deplaseaza marti in Europa, unde va avea discutii la Bruxelles cu aliatii din NATO si va vizita Polonia si Lituania, in contextul in care Washingtonul ramane concentrat pe riscul unei invazii masive a Rusiei in Ucraina, transmite Reuters. Plecarea…

- Generalul american Mark Milley, presedintele Statului Major Comun, a afirmat ca o invazie rusa a Ucrainei ar fi "ingrozitoare" si s-ar solda cu un numar semnificativ de victime. El a descris trimiterea a 100.000 de soldati rusi langa granita cu Ucraina ca fiind cea mai mare de la Razboiul Rece, relateaza…