- Politica "o singura China" aplicata de Statele Unite cu privire la Taiwan nu s-a schimbat, a afirmat luni secretarul american al apararii Lloyd Austin la cateva ore dupa declaratiile presedintelui Joe Biden, care a promis ca va apara insula in cazul unei invazii a fortelor regimului de la Beijing,…

- China i-a cerut luni presedintelui american Joe Biden sa nu-i 'subestimeze' 'determinarea ferma' de a-si 'apara suveranitatea', dupa ce liderul de la Casa Alba a declarat, in cursul vizitei sale in Japonia, ca SUA vor apara militar Taiwanul in cazul unui atac al fortelor chineze, transmite AFP, potrivit…

- Presedintele american Joe Biden a avertizat, luni, ca Statele Unite vor apara militar Taiwanul daca Beijingul ar invada insula autonoma, subliniind ca ”acesta este angajamentul pe care l-au luat”, dar a precizat ca ”ideea ca Taiwanul sa fie luat cu forta” este ”inadecvata”, relateaza Le Figaro, potrivit…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a vorbit vineri cu ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, cerandu-i un armistitiu "imediat" in Ucraina si evidentiind importanta mentinerii liniilor de comunicatii intre Statele Unite si Rusia.

- Pentagonul anunța ca primele incarcaturi din noua transa de ajutor militar american pentru Ucraina au ajuns deja la frontierele tarii pentru a fi predate armatei ucrainene, a comunicat, luni, instituția, potrivit AFP. Dupa ce presedintele Joe Biden a anunțat, miercuri, o noua transa de 800 de milioane…

- Ceea ce mi-a lasat un gust amar a fost nu atat interviul ca atare (in definitiv, n-aveam alte asteptari de la Dughin), cat comentariile de pe site ale cititorilor. Si acolo si, vai, in multe alte locuri am vazut cata lume e obnubilata de propaganda Kremlinului, cat credit au diatribele antiamericane…

- Statele Unite continua eforturile pentru ca actualul conflict dintre Rusia si Ucraina "sa nu mearga prea departe", a declarat marti seara secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, cu ocazia intalnirii cu ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba.

- Statele Unite ale Americii condamna ''cea mai recenta invazie'' a Ucrainei de catre Rusia, dar vor sa mentina deschisa calea diplomatica pentru ''a evita o escaladare a conflictului'', a declarat marti secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, relateaza AFP.