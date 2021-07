Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut vineri presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ''Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala sporita in favoarea unui acord politic care sa puna capat acestui conflict si sa ofere poporului afgan guvernul pe care il doreste si il merita'', a scris el pe Twitter. The security situation in Afghanistan only argues more for international pressure to have a negotiated political settlement…