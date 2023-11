Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au lovit miercuri o „unitate de depozitare a armelor” in Siria care are legatura cu Iranul, in raspuns la atacurile impotriva personalului american, a declarat secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, relateaza AFP. Atacurile impotriva obiectivelor americane au crescut in Siria si…

- Americanii au lovit in estul Siriei, dupa ce armata sa a fost atacata in Siria, Irak și Yemen de catre milițiile Teheranului. Statele Unite au lansat joi lovituri impotriva a doua unitati folosite de Gardienii revolutiei iranieni si „grupuri afiliate” in estul Siriei, a anuntat secretarul american al…

- Statele Unite au efectuat joi lovituri aeriene impotriva a doua unitati folosite de Gardienii revolutiei iranieni si "grupuri afiliate" in estul Siriei, a anuntat secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, relateaza AFP, conform Agerpres."Aceste lovituri de legitima autoaparare si de precizie…

- Ministerul turc al Apararii a anuntat vineri ca a lansat un nou val de lovituri aeriene impotriva unor tinte kurde din Siria, in represalii la un atentat cu bomba la Ankara, scrie AFP, citat de Agerpres.Acest anunt a fost facut la doar cateva ore dupa ce ministrul de externe Hakan Fidan a discutat…

- Forțele de securitate turce au atacat militanții kurzi in nordul Siriei și estul Turciei, iar autoritațile de la Ankara au declarat ca Turcia va continua sa le distruga avanposturile din regiune, pe masura ce conflictul a escaladat vineri, la aproape o saptamana dupa un atac cu bomba la Ankara, transmite…