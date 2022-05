Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a discutat cu Serghei Șoigu, vineri, pentru prima oara de cand rușii au invadat Ucraina, in februarie, relateaza Reuters. In cadrul conversației, Austin i-a cerut lui Șoigu un armistițiu imediat in Ucraina.

- Ministerul rus al Apararii a avertizat marti ca va lansa atacuri impotriva capitalei ucrainene Kiev daca trupele ucrainene vor utiliza arme furnizate de Marea Britanie impotriva teritoriului rus, dupa ce un inalt oficial britanic a sustinut o astfel de posibilitate, transmit EFE si Reuters."Asa cum…

- Șeful Pentagonului, Lloyd Austin, se intalnește, marți, 26 aprilie, cu reprezentanții a 40 de țari aliate, in Germania, pentru a discuta despre apararea Ucrainei in razboiul inceput de Rusia in aceasta țara. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca scopul conferinței de la baza aeriana…

- Intr-o audiere in fața Comisiei pentru servicii armate a Senatului, Austin a fost intrebat daca SUA furnizeaza informații pentru a ajuta Ucraina sa efectueze atacuri impotriva forțelor rusești in regiunea Donbas sau in Crimeea ocupata.„Noi le furnizam … informații pentru a desfașura astfel de operațiuni…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, spune ca Statele Unite „au vazut o serie de pași greșiți” din partea Rusiei, dupa ce a invadat Ucraina. Oferind o evaluare a trupelor Rusiei, Austin a spus intr-un interviu pentru CNN ca rușii „nu au progresat atat de repede pe cat și-ar fi dorit”. El…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat marti ca Londra ar sustine Varsovia daca ar decide sa ofere Ucrainei avioane de lupta, dar a atras atentia ca o astfel de decizie ar putea avea consecinte directe pentru Polonia, si a spus ca presedintele rus Vladimir Putin este "terminat",…