Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, din Motru, a murit luni seara dupa ce i s-a facut rau in timp ce conducea un autoturism. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat, de 45 de ani, din municipiul Motru, in timp ce conducea un autoturism pe DC Deleni, i s-ar fi facut rau și a ieșit cu mașina in afara…

- Tot mai multe societati care sunt depistate ca-si desfasoara activitatea fara sa detina autorizatie de mediu sunt sanctionate drastic de comisarii Garzii de Mediu (GM) Gorj. Recent, o firma care se ocupa de exploatarea pietrei in zona Motru s-a ales...

- Potrivit sursei citate, din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca un tanar de 28 de ani, din comuna Aninoasa, in timp ce conducea un autoturism pe DN 66 Plopsoru, din directia orasului Rovinari catre orasul Filiasi, intr-o curba la stanga, a pierdut controlul asupra directiei de…

- Familia din municipiul Motru, judetul Gorj, care a fost implicata, marti dimineata, intr-un teribil accident rutier, in urma caruia un tata si fiica sa si-au pierdut viata, plecase in concediu.

- Conform informațiilor transmise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA), a fost emis un Cod portocaliu de inundații pentru 11 județe, de sambata, de la ora 10:00, pana duminica, la ora 24:00. Potrivit INHGA, Codul portocaliu vizeaza raurile din bazinele hidrografice Somesul…

- Sindicatul Polițiștilor Europeni Europol susține ca șeful desemnat al Brigazii Rutiere București, Sorin Aneculoaiei, a fost destituit la ordinul lui Marcel Vela, dupa ce i s-a cerut o coloana moto pentru "un general IGSU", dar „polițiștii rutieri s-au mișcat prea incet”. Marcel Vela a negat vehement…

- Inca trei medii de 10 au fost obținute in județul Gorj, in urma soluționarii contestațiilor depuse de candidați. In total, sunt 7 medii de 10 in Gorj, la Examenul de Bacalaureat. Cele mai multe, respectiv 3, au fost primite de elevi de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu„ din Targu Jiu, și cate…

- Un barbat, de 65 de ani, din comuna Floresti, județul Mehedinti, a fost depistat miercuri in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Motru, Gorj, desfasurand activitati de transport persoane contra cost fara a fi autorizat in acest sens. Barbatul a fost amendat cu 1.000 de lei, conform Legii nr.38/2003,…