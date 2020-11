Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, luni, pe Facebook, ca va demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensia speciala care se acorda parlamentarilor care au mandate intregi. Alaturi de liderul PSD și-a anunțat demisia din Camera Deputaților și liderul grupului Alfred Simonis. De precizat este ca PSD a […] The post Șeful partidului care a introdus pensiile speciale demisioneaza in ultima zi de mandat, ca sa renunțe la acest venit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .