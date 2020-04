Stiri pe aceeasi tema

- Incepe relaxarea restricțiilor impuse in unele țari europene dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus. Austria, Cehia si Danemarca sunt primele tari care au decis relaxarea in saptamanile urmatoare a restrictiilor antiepidemice, dand semnalul si pentru alte tari europene care vor reluarea activitatilor…

- Prin interzicerea cuvantul „coronavirus” din vocabularul turkmen, intr-o mișcare radicala pentru a suprima toate informațiile despre pandemie, guvernul Turkmenistanului iși pune cetațenii in pericol, acuza organizația Reporteri fara Frontiere (RSF).Mass-media controlata de stat nu mai are voie sa foloseasca…

- Țarile europene iau masuri tot mai dure de combatere a pandemiei. Rand pe rand, Italia, Bulgaria, Marea Britanie, Belgia și Franța au anunțat intrerdicții și limitari ale evenimentelor sociale.

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, susține ca dupa ce s-au taiat legaturile cu Italia, acum se ia in calcul limitarea contactului cu alte țari din Europa. In acest moment, Franta, Germania și Spania sunt țarile europene cele mai afectate, dupa Italia.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT…

- Zece la suta din cei care se intorc in tara din China si Italia, tari afectate de Coronavirus, completeaza gresit fisele epidemiologice sustine ministrul, Sanatatii, Viorica Dumbraveanu.

- Premierul interimar, Ludovic Orban, a reluat, vineri, apelul catre romanii aflati in tari afectate de coronavirus sa evite orice deplasare care nu este necesara, precizand insa ca nu li se va interzice sa vina in tara de sarbatori, dar trebuie sa stie ca vor sta in carantina fie la spital, fie acasa.…

- AFP a publicat sambata o lista cu tarile si teritoriile in care au fost inregistrate cazuri confirmate de infectii cu noul coronavirus din cauza caruia au murit mai mult de 1.500 de persoane, dintre care patru in afara Chinei continentale de la raspandirea sa din orasul chinez Wuhan, acolo unde a…

- Site-ul este actualizat in mod regulat, cu ajutorul informatiilor obtinute de la institutii oficiale, precum Organizatia Mondiala a Sanatatii si centrele pentru controlul si preventia bolilor din China, SUA si Europa.