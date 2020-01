Stiri pe aceeasi tema

- Politia a retinut 185 de activisti ai miscarii ecologiste Extinction Rebellion, dupa ce acestia au manifestat, sambata, la salonul auto din Bruxelles, in semn de protest fata de rolul industriei auto in emisiile de dioxid de carbon, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Protestul a venit la…

- Compania de telefonie din Spania Telefonica intenționeaza sa reduca drastic cantitatea de echipamente pe care le cumpara de la gigantul tehnologic chinez, Huawei, pentru rețelele sale mobile de noua generație din Europa (5G), transmite Reuters, potrivit Mediafax.Astfel, cel de-al patrulea…

- Indicii bursieri din Europa si Statele Unite au atins luni niveluri record, datorita acordului comercial preliminar dintre Statele Unite si China, care a contribuit la continuarea cresterii determinate de victoria categorica a conservatorilor a alegerilor din Marea Britanie, de saptamana trecuta,…

- Epidemia de pesta porcina africana din China si tranzitia spre proteinele pe baza de plante in diete ar putea modifica pietele agricole din Uniunea Europeana in urmatorii zece ani, ducand la o fluctuatie a preturilor la carnea de porc si la o cultivare mai mare de leguminoase si soia, transmite Reuters.…

- Cele 28 de state UE au convenit marti "sa ia in considerare regimul politic in care activeaza furnizorii originari din tarile terte" in scopul atenuarii riscurilor privind securitatea legate de dezvoltarea retelei 5G in Europa, relateaza AFP. Reuniti la Bruxelles, ministrii europeni ai telecomunicatiilor…

- Autoritațile antitrust din Uniunea Europeana investigheaza colectarea de date efectuata de catre Google, a anunțat Comisia Europeana, astfel ca gigantul american ramane in vizor, in pofida unor amenzi care depașesc 8 miliarde de euro.Google se afla in centrul atenției pe ambele maluri ale Atlanticului…

- Adidas intentioneaza sa inchida fabricile robotizate din Germania si SUA, lansate pentru a aduce productia mai aproape de clienti, anuntand luni ca instalarea unei parti din tehnologie in Asia va fi "mai flexibila si mai economica", transmite Reuters. Fabricile Adidas erau menite sa faca fata…

- China si Franta au semnat contracte comerciale in valoare totala de 15 miliarde de dolari si si-au reafirmat sprijinul pentru Acordul ”ireversibil” de la Paris referitor la schimbarile climatice, in timpul unei vizite la Beijing a presedintelui francez Emmanuel Macron, transmite Reuters.