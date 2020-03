Seful Orange da asigurari ca retelele de telecomunicatii pot gestiona cresterea traficului Retelele de telecomunicatii ale Orange sunt capabile sa faca fata cresterii utilizarii lor, in conditiile in care in Franta oamenii lucreaza de acasa dupa ce au fost impuse restrictii pentru a tine sub control pandemia de coronavirus (COVID-19), a afirmat vineri directorul general Stephane Richard, transmite Reuters.



"Avem o retea conceputa pentru a absorbi fluxuri considerabile", a declarat seful Orange, la postul francez de radio RTL, adaugand ca folosirea serviciilor de mesaje, cum ar fi WhatsApp, a crescut de cinci ori si, de asemenea, numarul convorbirilor telefonice a urcat.



Sursa articol si foto: business24.ro

