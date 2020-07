Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denuntat miercuri o "interferenta straina care a atins niveluri fara precedent" in Libia, prin "livrarea de echipamente sofisticate si numarul mercenarilor implicati in lupte", potrivit France Presse. Pronuntandu-se in cursul unei videoconferinte ministeriale…

- Consiliul de Securitate al ONU a cerut implementarea unui armistițiu global, in contextul pandemiei de coronavirus, inițiativa laudata, duminica, de catre Papa Francisc, noteaza Agerpres. In timpul rugaciunii duminicale Angelus, Suveranul Pontif a cerut "sa fie implementat in mod efectiv si rapid pentru…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres s-a exprimat joi in favoarea unei "reinventari" a lumii afectate de pandemia COVID-19 care sa aiba mai mult multilateralism, in speranta organizarii unui summit cu participarea celor cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate in septembrie, care sa…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat vineri, in unanimitate, o rezolutie prin care prelungeste cu un an autorizatia de inspectare in largul apelor Libiei a navelor suspectate de incalcarea embargoului privind armele, impus in 2011, transmite AFP, potrivit Agerpres.Reinnoirea a fost deja…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat regretul miercuri ca apelul sau din 23 martie la o incetare a focului in lume pentru o angajare mai eficienta in lupta impotriva pandemiei de COVID-19 nu a suscitat actiuni concrete, potrivit AFP, potrivit Agerpres."O incetare a focului…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut miercuri ca Iranul sa fie tras la raspundere pentru lansarea unui satelit militar, sustinand ca acest demers contravine unei rezolutii a Consiliului de Securitate al ONU, transmite Reuters. Corpul Gardienilor Revolutiei a anuntat miercuri lansarea cu succes…