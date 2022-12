Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au anunțat ca femeile din Afganistan nu mai au voie sa mearga la universitate. Un document in acest sens a fost trimis de ministrul Educației Superioare din Afganistan catre toate universitațile private sau de stat din țara, scrie BBC.

- Talibanii au anuntat joi ca au interzis difuzarea serviciului afgan al Radio Europa Libera/Radio Liberty, decizie denuntata de acest post de radio finantat de Congresul american, informeaza vineri AFP, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, le-a spus liderilor reuniți luni, 7 noiembrie, in Egipt, la inceputul summitului COP27, ca se afla in fața unei alegeri dificile: sa faca acum ceva pentru a reduce emisiile sau vor condamna generațiile viitoare la o catastrofa climatica.…

- Rusia a anuntat sambata ca isi suspenda participarea la acordul ce asigura continuarea exporturilor de cereale ucrainene, vitale pentru aprovizionarea alimentara a tarilor sarace, dupa atacul cu drone care a vizat in timpul diminetii nave rusesti in Crimeea, informeaza France Presse. „Avand in vedere…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, este "profund socat" de atacurile cu rachete ale Rusiei care au vizat Ucraina, luni, a declarat purtatorul de cuvant al oficialului intr-un comunicat, relateaza CNN. "Secretarul general este profund socat de atacurile de astazi (n.r. luni) cu…

- Talibanii au tras focuri de arma in aer, joi, pentru a dispersa o adunare a femeilor, organizata in fata ambasadei Iranului de la Kabul in sprijinul femeilor iraniene din tara lor de mai multe zile, au constatat jurnalistii de la AFP. Scandand "Femeie, viata, libertate", un numar de 25 de femei au manifestat…