Stiri pe aceeasi tema

- "Va exista o schimbare a conducerii Federației Ruse. Procesul deja a inceput și se fac progrese bune in acest sens", a afirmat oficialul de la Kiev.Intrebat daca se refera la faptul ca o lovitura de stat in Rusia este iminenta, acesta a raspuns: "Da, au inceput deja demersurile și nimeni nu mai poate…

- Razboi in Ucraina, ziua 74. In timpul conferinței de presa a Organizației Mondiale a Sanatații, care a avut loc sambata la Kiev, oficialii au anunțat ca aduna dovezi pentru posibile crime de razboi comise de Rusia. Intre timp, Rusia confirma ca operatiune

- Razboiul din Ucraina va continua pana cand ”Rusia va decide sa ii puna capat” si cand va exista ”posibilitatea semnarii unui acord politic serios”, intre cele doua parti beligerante, a declarat, miercuri, secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, in cadrul unui interviu pentru CNN.…

- Ucraina și Rusia țin in mod constant negocieri de pace in format online, dar starea de spirit a fost afectata de ultimele evenimente, inclusiv moartea civililor in orașul-suburbie Bucha, langa Kiev, a declarat vineri șeful echipei ucrainene de negociatori, Mihailo Podoliak, potrivit Reuters.

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei au "efecte, care vor deveni mai drastice pe zi ce trece". Cu toate acestea, cancelarul a subliniat ca intreruperea aprovizionarii cu energie din Rusia trebuie sa fie "usor de gestionat" pentru statele europene. De asemenea,…

- Omenirea se indreapta „cu ochii inchisi spre o catastrofa climatica”, a declarat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care a deplans ca, in pofida unei agravari a situatiei climatologice de pe Terra, marile economii ale lumii continua sa permita o crestere a emisiilor lor de gaze cu efect…

- China sugereaza ca un anumit lucru este „cel mai important” pentru a se putea pune capat conflictului dintre Rusia și Ucraina. China a sugerat miercuri cum Rusia și Ucraina pot face pace și pot pune capat crizei care a zguduit intreaga lume. Reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Zhang Jun, a spus…

- „Razboiul” declansat de Rusia in Ucraina, care „nu are niciun sens”, „trebuie sa inceteze acum”, a cerut secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP, conform AGERPRES. „Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va trupele…