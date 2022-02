Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca exista riscul real ca Rusia sa invadeze Ucraina. Stoltenberg arata ca este posibila o incercare a Rusiei de a schimba Guvernul de la Kiev, dar și o serie de atacuri cibernetice la scara larga. ”Exista un risc real pentru ca ceea ce…

- Se intensifica eforturile diplomatice pentru detensionarea crizei de la granița de est a Ucrainei. Cei mai puternici lideri ai lumii au intalniri fața in fața, transmit mesaje, iși redefinesc pozițiile.

- Statele Unite si NATO au respins oficial pretentiile Rusiei referitoare la blocarea extinderii NATO si retragerea fortelor aliate din Europa de Est. In scrisori separate trimise Moscovei, aliatii reafirma ca nu vor renunta la politica usilor deschise, dupa cum a declarat secretarul de stat american…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri ca este "convins" ca o invazie sau o incursiune militara rusa în Ucraina "nu se va întâmpla" exprimându-si speranta ca diplomatia va rezolva criza în curs, în special dintre Rusia si…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri, 21 ianuarie, ca „nu se va intampla” o incursiune militara rusa in Ucraina si spera ca diplomatia va rezolva criza in curs, in special dintre Rusia si Statele Unite, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Nu ar trebui sa fie o interventie…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat CSAT, a informat Administratoia Prezidentiala. Pe agenda sedintei fiind incluse securitatea din Zona Extinsa a Marii Negre si pe Flancul Estic al NATO, dar si masuri privind dezvoltarea capacitatilor de raspuns la noile provocari ale mediului de securitate si cresterea…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns la Kiev miercuri dimineata, vizita care face parte din eforturile internationale pentru detensionarea situatiei securitatii la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si dpa, conform AGERPRES. Blinken va fi primit in cursul zilei de presedintele…

- O ''solutie diplomatica'' este inca posibila, daca Moscova accepta dialogul pentru a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, a declarat, vineri, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, intr-o conferinta de presa la Washington, relateaza AFP. ''Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune…