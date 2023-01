Stiri pe aceeasi tema

- Șeful armatei ruse, Valeri Gherasimov, va fi trimis pe front, in prima linie, ca sa coordoneze trupele Federației Ruse. Ministrul apararii al Federatiei Ruse, Serghei Soigu, a facut miercuri noi numiri la conducerea „operatiunii militare speciale” din Ucraina, informeaza Reuters si TASS.Comandant al…

- Rusia este deschisa dialogului cu Ucraina, cu conditia ca autoritatile de la Kiev sa accepte „noile realitati teritoriale” generate de ofensiva rusa, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, au informat AFP si Reuters, preluate de Agerpres. In timpul unei convorbiri telefonice cu presedintele…

- Ucraina a atacat o cazarma din orașul Melitopol, ocupat de Rusia, unele surse ucrainene susținand ca exista zeci de victime rusești, transmite The Guardian. Potrivit martorilor, au fost auzite 10 explozii, deși este posibil ca unele dintre acestea sa fi fost produse de sistemele antiaeriene rusești.…

- Doi cațeluși ce au fost salvați din prima linie le aduc multa bucurie soldaților ucraineni ce lupta in jurul orașului Bakhmut. In mijlocul bataliei sangeroase pentru controlul asupra orașului Bakhmut, un oraș strategic din estul regiunii Donețk, soldații ucraineni și-au gasit confortul și fericirea…

- O nava de caritate, „Geo Barents”, condusa de organizația Medici Fara Frontiere (MSF), a salvat 164 de migranți in doua zile, in doua operațiuni separate in Marea Mediterana. Geo Barents a luat la bord 74 de migranți dintr-o barca de cauciuc supraaglomerata, in largul coastei Libiei duminica (4 decembrie).…

- Șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Andrii Iermak, a anunțat, joi, ca 50 de militari ucraineni au fost eliberați in urma unui nou schimb de prizonieri cu Rusia. Informația a fost confirmata si de seful autoproclamatei Republici Populare Donetk (RPD) Denis Pusilin, relateaza CNN.

- Alexander Fomin, unul dintre membrii administratiei impuse de Rusia din regiunea Herson ocupata, a declarat ca orasul Henicesk a fost declarat capitala administrativa temporara a Hersonului, relateaza agentia de presa rusa de stat TASS, citata de The Guardian, potrivit news.ro. Fii la curent…

- Țarile din Europa de Est se pregatesc sa redeschida centrele de primire și refac stocurile de alimente, pentru ca se așteapta la un nou val de refugiați ucraineni in contextul in care iarna se apropie, iar Rusia continua sa atace rețeaua electrica și centralele de incalzire din Ucraina, potrivit The…