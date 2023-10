Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Antony Blinken a avut o intalnire cu printul mostenitor saudit, Mohammed Bin Salman, duminica dimineata. Seful diplomatiei americane efectueaza un turneu in regiune, in timp ce printul mostenitor saudit a suspendat discutiile privind o eventuala normalizare cu Israelul,…

- Armata israeliana a declarat ca se pregatește pentru o campanie extinsa in Fașia Gaza și "implementarea unei game largi de planuri ofensive care includ, printre altele, un atac amplu și coordonat din aer, pe mare și pe uscat."Cel mai probabil, in aceasta noapte, Israelul va declanșa operațiunea de…

- Premierul palestinian Mohammed Shtayyeh a acuzat vineri Israelul ca a comis un "genocid" in Gaza, bombardata de armata israeliana in razboiul impotriva miscarii islamiste Hamas, care controleaza Fasia Gaza, relateaza AFP."Poporul nostru din Gaza este supus unui genocid, iar Gaza a devenit o zona…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si de sase zile in razboi cu Israelul, a respins propunerea crearii unui coridor umanitar facuta de Egipt, pentru ca aceasta "ar forta poporul palestinian sa isi paraseasca patria" si ar implica noi stramutari si cautari de locuri…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, tocmai a sosit in Israel, anunța BBC. In scurta sa vizita, Blinken se va intalni cu oficiali israelieni și cu președintele palestinian Mahmoud Abbas. Este important de reținut ca Abbas are sediul in Cisiordania și este un rival politic al Hamas in Fașia Gaza,…

- Dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca atacul asupra tintelor Hamas abia a inceput, avioanele israeliene de razboi au continuat sa bombardeze Fasia Gaza peste noapte, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Oficialii palestineini din domeniul sanatatii au declarat ca 140…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta…

- La 50 de ani dupa ce doua state arabe vecine, Egipt și Siria, au atacat Israelul in timpul ceea ce s-a numit „Razboiul de Yom Kippur” (6-26 octombrie 1973), organizația terorista Hamas a lansat un atac pe mare, pe uscat și in aer asupra mai multor localitați. Sute de civili au fost uciși, alte zeci…