Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo va cere tarilor asiatice, in cadrul unei reuniuni regionale din aceasta saptamana din Singapore, sa continue punerea in aplicare a sanctiunilor impotriva Coreei de Nord pentru a determina Phenianul sa renunte la armele nucleare, relateaza AFP. Seful…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a cerut israelienilor si palestinienilor sa evite "un nou conflict devastator", dupa escaladrea violentelor soldate cu moartea, vineri, a patru palestinieni si a unui soldat israelian, informeaza AFP.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a cerut sambata israelienilor si palestinienilor sa evite "un nou conflict devastator", dupa o escaladare a violentelor care s-a soldat vineri cu moartea a patru palestinieni si a unui soldat israelian, transmite AFP. "Sunt profund preocupat de aceasta…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a avut sambata la Phenian o zi de discutii 'productive' cu mana dreapta a liderului nord-coreean, pentru a stabili un plan concret de denuclearizare, relateaza AFP. Seful diplomatiei americane, ajuns vineri in Coreea de Nord, a discutat cu Kim Yong Chol,…

- Copiii nu trebuie traumatizati prin separarea de parintii lor, a afirmat luni purtatorul de cuvant al ONU, Stephane Dujarric, in legatura cu politica de extrema inchidere impusa la frontierele americane si care a dus la separarea a aproape 2.000 de copii de parintii lor, conform France Presse, preluata…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se va intalni cu presedintele rus, Vladimir Putin, si cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in timpul vizitei pe care o va efectua saptamana viitoare in Rusia, unde in plus va asista la o partida din cadrul Cupei Mondiale de Fotbal,

- Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a condamnat miercuri Israelul pentru folosirea excesiva a fortei impotriva civililor palestinieni, informeaza Reuters. Adunarea, ale carei rezolutii nu sunt obligatorii, i-a cerut secretarului general al ONU, Antonio Guterres, sa recomande un mecanism…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat joi regretul, intr-un comunicat, in legatura cu faptul ca experti internationali nu au fost chemati sa asiste la dezafectarea sitului de teste nucleare desfasurata mai devreme in aceasta zi de Coreea de Nord, informeaza AFP. Antonio Guterres…