Stiri pe aceeasi tema

- Absenta unei conduceri globale si a unitatii in lupta impotriva noului coronavirus reprezinta o amenintare mai mare decat epidemia in sine, a declarat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, adaugand ca politizarea pandemiei a dus la o agravare a acesteia, informeaza…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri reluarea studiilor clinice asupra hidroxiclorochinei, la noua zile dupa ce le-a suspendat in urma publicarii unui studiu in prestigioasa revista medicala The Lancet, relateaza AFP si Reuters, știrea fiind preluata de Agerpres. Dupa analiza “datelor…

- Cel mai inalt oficial al Organizației Mondiale a Sanatații a declarat, luni, ca spera ca parteneriatul agenției cu Statele Unite sa poata continua, chiar și dupa ce președintele Donald Trump a anunțat ca SUA va taia legaturile cu grupul de ajutor internațional, transmite cnbc.com. „Lumea a beneficiat…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca administrația de la Washington analizeaza numeroase propuneri legate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), inclusiv una care prevede finanțarea OMS cu aproximativ 10% din fondurile alocate anterior, potrivit Reuters. Intr-o postare pe Twitter,…

- Cercetatorii analizeaza datele din intreaga lume pentru a compara masurile de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2 luate de sute de guverne, scrie revista Nature, in ediția de miercuri. Informațiile sunt stranse intr-o platforma care va fi pusa la dispoziția Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) de…

- Pe 7 aprilie este celebrata Ziua Mondiala a Sanatații, incepand cu anul 1950, in urma deciziei luate la prima reuniune a Organizației Mondiale a Sanatații, in 1948. Anul acesta, la a 70-a aniversare, OMS transmite ca este sarbatorita munca tuturor cadrelor medicale și le reamintește liderilor mondiali…

- Ministrul sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters. “Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv”, a scris…

- Hackeri de elita au incercat sa acceseze reteaua informatica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, la inceputul lunii martie, pe fondul unei cresteri de peste doua ori a atacurilor cibernetice de la declansarea epidemiei de coronavirus, au declarat surse apropiate situatiei, citate de Reuters, relateaza…