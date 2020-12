Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus iși face resimțite efectele in toate domeniile. Se pare ca numarul cazurilor de rujeola este in creștere in aceasta perioada. Specialiștii OMS avertizeaza ca numarul cazurilor de rujeola crește din cauza restricțiilor impuse in pandemie. De asemenea, vaccinarile pentru rujeola…

- Statele Unite, care au acuzat China ca a ascuns amploarea epidemiei de coronavirus, au cerut marti ca investigatia internationala condusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) asupra originii pandemiei sa fie ”transparenta si incluziva”, si au criticat termenii actuali, transmite Reuters.Citește…

- Organizația Mondiala a Sanatații trage un semnal de alarma in ceea ce privește situația din Europa. Potrivit OMS, batranul continent are 46% din cazurile de COVID-19 din lume și situația este aproape de a scapa de sub control. Europa are nevoie de o ‘accelerare serioasa’ a luptei impotriva coronavirusului,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat duminica ca recordul de contaminari cu coronavirus a fost doborat pentru a treia zi consecutiv Potrivit statisticilor mondiale ale OMS, 465.319 de cazuri au fost confirmate sambata fata de 449.720 vineri si 437.247 joi. Directorul general al OMS, Tedros…

- Președintele Emmanuel Macron crede ca Franta va lupta cu COVID-19 cel putin pana la mijlocul anului 2021. Numarul de imbolnaviri a trecut de un milion, dupa ce, doar vineri, Franta a inregistrat peste 40.000 cazuri si 298 decese noi. Numarul nou de infectari creste de la o zi la alta. Macron a declarat,…

- Liderul Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, spune ca vaccinul impotriva coronavirusului ar putea fi gata pana la sfarșitul anului 2020. Șeful OMS face apel la solidaritate astfel incat sa se distribuie in mod egal dozele de vaccin atunci cand vor fi disponibile. „Vom avea…

- Au trecut mai bine de șase luni de la primul caz de coronavirus confirmat in Romania. Pe data de 26 februarie 2020 a fost depistat cu Covid-19 un tanar de 20 de ani din Gorj, care intrase in contact cu un barbat din Italia, la randul sau infectat. In prezent, suntem foarte aproape de a inregistra 100.000…