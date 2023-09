Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a solicitat Beijingului sa puna la dispozitia organizatiei sale mai multe informatii cu privire la originile COVID-19 si a anuntat ca OMS este gata sa trimita o a doua echipa pe teren in China pentru a aduna probe, conform unui material publicat…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a solicitat Chinei sa ofere mai multe date legate de originile COVID-19 si a anuntat ca OMS este gata sa trimita o a doua echipa pe teren in China pentru a examina aceasta problema.

- Prețurile la produse de consum au inceput sa scada in China, in iulie, in timp ce prețurile la poarta fabricii și-au continuat și ele declinul, relateaza Reuters. China se straduiește sa-și stabilizeze economia și sa revitalizeze cererea, in condițiile in care țara se confrunta cu o recuperare dificila…

- Invazia Rusiei in Ucraina a intarit indoielile Chinei cu privire la o potențiala incursiune in Taiwan, a declarat joi, 20 iulie, directorul Agenției Centrale de Informații, William Burns. Vorbind la Forumul de securitate Aspen, Burns a reflectat asupra ordinului președintelui chinez Xi de a fi pregatit…

- Seful politicii externe a Chinei, Wang Yi, a avut joi intalniri bilaterale cu ministrii de externe din Rusia si Statele Unite, in Indonezia, in marja unei reuniuni ASEAN, organizatia care reuneste tari din Asia de Sud-Est, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Wang Yi reprezinta China la reuniunile…

- Printre victime se numara un profesor, doi parinți și trei copiii, a declarat o purtatoare de cuvant a guvernului orașului Lianjiang din provincia Guandong. Atacatorul este un barbat de 25 de ani care a fost arestat de catre poliție, relateaza Reuters și BBC. Atacul a avut loc luni la ora locala 07:40…

- Xi Jinping l-a avertizat personal pe Vladimir Putin sa nu foloseasca arme nucleare in Ucraina, ceea ce indica faptul ca Beijingul este ingrijorat de razboiul Rusiei, chiar daca ofera sprijin tacit Moscovei, potrivit unor oficiali occidentali și chinezi citați de Financial Times.Mesajul fața in fața…