- ”Sunt in drum spre Siria”, a scris joi, pe contul sau de Twitter, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmit AFP și Agerpres. „Sunt in drum spre Siria, unde OMS sprijina asistenta medicala esentiala in zonele afectate de recentul cutremur, bazandu-ne…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca „trebuie sa ne pregatim” pentru o potențiala pandemie de gripa aviara umana, pentru ca virusul a ajuns deja la mamifere.Oamenii de știința au avertizat de zeci de ani ca gripa aviara poate fi viitorul declanșator al urmatoarei pandemii. Pericolul ar fi…

- Aproximativ 23 de milioane de oameni, inclusiv 1,4 milioane de copii, din Turcia și Siria sunt, probabil, afectați de cutremurele care au avut loc pe 6 februarie, estimeaza Adelheid Marschang, ofițer superior pentru situații de urgența al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), citat de The Guardian.Potrivit…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decis sa mentina nivelul maxim al alertei privind pandemia de COVID, informeaza News.ro , care citeaza AFP. Decizia vine la exact trei ani dupa ce OMS a calificat aceasta boala drept o urgenta de sanatate publica de amploare internationala. Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a decis sa mențina cel mai inalt nivel de alerta in ceea ce privește pandemia de Covid-19, la trei ani de cand a declarat aceasta boala drept o urgența de sanatate publica de interes internațional. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a urmat…