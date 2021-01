Stiri pe aceeasi tema

- Directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, a atras atentia joi ca ratele de transmitere a coronavirusului raman prea ridicate pe continent. Acestea pun presiune pe sistemele medicale. Asta face prematura relaxarea masurilor restrictive, potrivit Reuters . „Trebuie…

- Noua mutatie a coronavirusului detectata in Marea Britanie se transmite mai usor, dar poate fi tinuta sub control la fel ca si celelalte tulpini, au subliniat oficiali din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit DPA și preluata de Agerpres. ”Situatia nu este scapata de sub control,…

- Persoanele vaccinate contra COVID-19 ar trebui sa poarte in continuare masti faciale si sa pastreze distanta fata de altii, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, transmite dpa. Chiar daca exista dovezi stiintifice potrivit carora un vaccin ajuta impotriva dezvoltarii bolii COVID-19, nu este clar…

- Anul viitor se transforma intr-o catastrofa umanitara, iar țarile bogate nu trebuie sa calce țarile sarace intr-o „lupta pentru vaccinuri”, afirma conducerea ONU, intr-o reuniune oficiaa a Adunarii Generale de vineri, relateaza Reuters. Șeful Programului Alimentar Mondial (PAM), David Beasley, și șeful…

- Promisiunea unor vaccinuri impotriva COVID-19 este "fenomenala" si "potential revolutionara", a declarat directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, joi, la o zi dupa ce Marea Britanie a devenit prima tara occidentala care a aprobat spre utilizare un vaccin contra…

- Un trimis special al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) pe subiectul COVID-19 in Europa a prezis un al treilea val de pandemie la inceputul anului 2021, daca guvernele continua sa eșueze in a face ceea ce era necesar pentru a preveni al doilea val de infecții, relateaza Reuters. “Le-a fost dor…