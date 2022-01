Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, s-a declarat optimist ca pandemia de coronavirus va fi invinsa in 2022, cu conditia ca tarile sa colaboreze pentru limitarea propagarii covid-19, informeaza bbc.com. Ghebreyesu a avertizat totodata cu privire la “nationalismul obtuz si a acapararea de vaccinuri”. Afirmatiile sale vin la doi ani […] The post Seful OMS, optimist ca pandemia de Covid-19 va fi invinsa in 2022 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .