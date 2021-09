Organizatia Mondiala a Sanatatii a cerut inca o data, miercuri, ca persoanele imunizate impotriva COVID-19 sa nu primeasca cea de-a treia doza de vaccin. Șeful OMS dorește ca flacoanele sa fie trimise catre tarile sarace care au reusit sa imunizeze doar o mica parte a populatiilor lor. „Nu voi ramane tacut cand companiile si tarile […] The post Șeful OMS nu se da batut: cere renunțarea la a treia doza de vaccin first appeared on Ziarul National .