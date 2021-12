Șeful OMS: Insuficienţa vaccinării şi a depistării reprezintă un “cocktail toxic” Lumea se confrunta cu un “cocktail toxic” din cauza insuficientei acoperirii vaccinale impotriva COVID-19 si a nivelului de depistare, a avertizat seful OMS miercuri, afirmand ca acesta este un teren propice pentru raspandirea variantelor coronaviruslui, relateaza AFP. “Sfarsitul pandemiei nu este o chestiune de sansa, este o chestiune de alegere”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul unei conferinte de presa. “La nivel mondial, avem un amestec toxic de slaba acoperire vaccinala si depistare foarte slaba, o reteta perfecta pentru ca variantele sa se reproduca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

