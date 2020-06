Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, mulți cetațeni nu au posibilitatea de a respecta regulile de purtare a maștilor, sa le schimbe, de exemplu, la fiecare doua ore. Și pe strada ar trebui sa fie purtate numai de persoanele cu simptome de ORV. Opinia aparține șefului OMS, Igor Pokanevici, și a fost exprimata in cadrul emisiunii…

- In acest grup s-au adunat deputați iresponsabili și fara scrupule. Au blocat creditul rusesc de care avem nevoie. Și acum spun ca avem nevoie de bani. Astfel, ei iși amintesc de ei inșiși ca alegatorii sa nu le uite. Despre aceasta in cadrul emisiunii "Intrebarea principala" cu Iulia Fiodorova a relatat…

- Obligativitatea de a purta masca in spații comerciale și transport public a venit odata cu creșterea numarului te infecții cu COVID-19 transmise pe cale comunitara. Astfel explica ministra Sanatații Viorica Dumbraveanu decizia de a imune masura de protecție, scrie Agora. Totuși, șefa de la Sanatate…

- Evenimentele care au loc in Statele Unite nu vor contribui la schimbari majore in lume, inclusiv in relațiile cu țara noastra, iar Statele Unite vor continua sa promoveze o politica agresiva. Aceasta opinie a fost exprimata de expertul independent Alexandru Muravschi, fost viceprim-ministru, ex-ministru…

- Protestele in masa care au loc in SUA nu vor afecta relațiile moldo-americane și nu vor influența situația in Moldova. Opinia aparține analistului politic Anatol Țaranu și a fost exprimata pentru eNews in cadrul unei discuții axate pe ultimele evenimente in SUA. Protestele in masa dupa asasinarea unui…

- Pentru Maia Sandu și Andrei Nastase o eventuala alianța cu grupul parlamentar PRO Moldova, condus de Andrian Candu, este destul de periculoasa. Cei doi lideri ai Blocului ACUM ar putea repeta soarta lui Vlad Filat și Mihai Ghimpu. De aceasta parere este fostul deputat PDM, analistul politic Stela Jantuan.…

- Marcel Ciolacu a postat vineri seara pe pagina sa de Facebook o poza realizata în Moldova alaturi din colegii din PSD. Nimeni nu poarta masca, iar distanțarea sociala nu este respectata. Paul Stanescu, Ionel Arsene, Dan Nica, Marian Oprișan și Constantin Buzatu sunt alaturi și ei de șeful PSD.Criticat…

- Din cauza pandemiei care a pus stapanire pe intreaga planeta, sectorul artistic trece și el prin niște clipe „horror”. Așa numita „distanțare sociala” a facut ca marile festivaluri, la fel ca și evenimentele de orice fel care aduna mulți spectatori sa fie anulate. Intrebarea care sta pe buzele tuturor…