- Seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii a facut un apel luni pentru continuarea luptei impotriva Covid-19, avertizand ca, desi ne-am saturat sa luptam impotriva pandemiei, virusul „nu s-a saturat de noi”.

- CHIȘINAU, 6 nov - Sputnik. Ungaria va incepe achiziționarea vaccinului rusesc anti-Covid incepand cu luna decembrie, in doze mici, ca sa poata fi completate testele clinice și sa fie licențiat și pe teritoriul țarii, a spus ministrul de Externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, relateaza Sputnik. …

- Kim Sledge, una dintre componentele Sister Sledge, va dona incasarile obtinute in urma unui cover realizat dupa ''We Are Family'', hitul clasic al grupului, in beneficiul Fundatiei Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a declarat luni directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Situația epidemiologica in evoluție din Europa ridica mari ingrijorari: numarul zilnic de cazuri și spitalizari este in creștere, Covid-19 fiind cea de-a cincea cauza principala de deces, atingand nivelul de 1.000 de decese pe zi. Declarația a fost facuta de Hans Henri P. Kluge, directorul regional…

- Europa intra intr-o faza decisiva a luptei impotriva Covid-19 odata cu reinceperea scolilor, dar si cu venirea toamnei, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii. Intre timp insa, compania farmaceutica de stat din China a anuntat ca “sute de mii” de chinezi din grupele de risc au fost deja vaccinati…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii nu se asteapta insa la vaccinari pe scara larga impotriva COVID-19 pana la mijlocul anului 2021, chiar daca exista deja mai multe vaccinuri in faza avansata de testare. Guvernele din intreaga lume asteapta cu nerabdare un vaccin care sa contribuie la oprirea pandemiei…