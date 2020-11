Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebre, a atras atentia luni ca un vaccin nu va fi suficient de unul singur pentru a invinge pandemia de COVID-19, transmite AFP.

'Un vaccin va completa alte instrumente pe care le avem, nu le va inlocui', a afirmat seful OMS, cu prilejul consiliului executiv al agentiei, la care de aceasta data a fost prezent in sala, dupa ce intrase in carantina la 2 noiembrie in urma contactului cu o persoana…