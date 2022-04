Comisia Europeana a transmis recent mai multe avertismente privind situația actuala a pandemiei de Covid-19. Datorita relaxarii restricțiilor in multe țari, multa lume traiește cu impresia ca virusul a disparut, iar viața noastra a revenit la normalitate. Din pacate, acest lucru este fals, astfel ca, șefa Comisiei Eiropene, precum și alți specialiști atrag atenția asupra […] The post Șeful OMS, alerta mondiala privind pericolul reprezentat de pandemia de Covid-19. Ce masuri urgente trebuie sa adopte fiecare țara appeared first on IMPACT .